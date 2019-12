Beirat des Finanzministeriums: “Libra jetzt schon zu bremsen, könnte viele Chancen verspielen”

Kryptoszene.de im Interview mit Marcel Thum, Professor für Finanzwissenschaft der TU Dresden sowie Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium für Finanzen.

Die Kernaussagen des Interviews: Vorteile von Libra kämen vermutlich bei internationalen Geldtransfers sowie in Regionen mit schwach ausgebautem Bankensektor am stärksten zur Geltung

Es sei nicht per se schlecht, wenn große Player an Libra beteiligt sind, gleichzeitig müssten Regulatoren darauf achten, dass diese die Marktmacht nicht ausnutzen

Man solle Libra erst einmal reifen lassen und erst anschließend analysieren, ob regulatorische Eingriffe überhaupt notwendig seien

Libra könnte Alternative zu instabilen Landeswährungen sein

Marcel Thum, Professor an der TU und Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium für Finanzen, äußert sich in einem Interview mit Kryptoszene.de über den Libra Coin und die derzeitige Situation am Krypto-Markt.

Seines Wissens nach arbeiten derzeit einige Zentralbanken an Kryptowährungen. Allerdings sei es bis dato nicht absehbar, ob diese den Nutzern überhaupt nennenswerte Vorteile bieten würden. Bei Libra hingegen bestünde die Chance, dass insbesondere Regionen mit einem schwach ausgebauten Bankensektor profitieren. Außerdem könnten internationale Geldtransfers vereinfacht werden.





Zudem betont der Interviewte, dass es nicht per se schlecht sei, wenn große Unternehmen am Libra Coin beteiligt seien. Nichtsdestotrotz wäre es notwendig genau hinzuschauen, ob und inwiefern diese ihre Marktmacht ausnutzen. Insgesamt plädiere er jedoch dafür, das Projekt nicht von Beginn an zum Scheitern zu verurteilen: „Erst wenn man sieht, welche Dienste darauf aufsetzen werden, kann man konkret überlegen, ob regulatorische Eingriffe nötig sind. Jetzt schon zu bremsen, könnte viele Chancen verspielen“.

Die wohl bekannteste Kryptowährung, Bitcoin, sieht er zumindest hinsichtlich des Energieverbrauchs kritisch: Die Technologie hinter BTC, Proof of Work, bezeichnet er in Bezug auf den Co2-Ausstoß als „extrem verschwenderisch“ – und zwar auch dann, wenn die Anlagen durch regenerative Energien betrieben werden, da „auch die Rechnerfarmen selbst Ressourcen schlucken“.

