Beim Gold stehen die Signale auf Kaufen

Die Gesetze von Angebot und Nachfrage bestimmen die Preise, auch den Goldpreis. Weitere Faktoren spielen 2021 eine Rolle

Das Gold, das jährlich neu hinzukommt, stammt zu rund 73 Prozent aus der Minenproduktion. Der Rest kommt aus dem Recycling. Den Höhepunkt der Goldminenproduktion könnte man bereits im Jahr 2018 gesehen haben, so sieht es zumindest aus. In 2020 mussten einige Goldminen schließen, die Produktion ging zurück. Auch wenn die Produktionsmenge im laufenden Jahr wieder steigt, so ist in den kommenden Jahren weiter von einer fallenden Produktionsmenge auszugehen.





Denn neue große Goldentdeckungen gibt es kaum, die Explorationstätigkeit ist eher gering und die Goldgehalte in den meisten Minen gehen zurück. Die Goldmengen fallen also, während gleichzeitig die Geldmengen durch die Handlungen der Zentralbanken größer werden. Damit verliert das Geld an Wert, während Gold wertstabil bleibt beziehungsweise noch wertvoller wird. Zudem rechnen Marktexperten für das laufende Jahr mit einer wieder anziehenden Schmucknachfrage sowie einem wieder größer werdenden Kaufinteresse der Zentralbanken am Gold. Dass die negativen beziehungsweise niedrigen Zinsen noch lange bleiben werden, da herrscht ziemlich Einigkeit. Damit sollte der Weg für einen starken/steigenden Goldpreis im aktuellen Jahr geebnet sein.





Investments in Gold sollten also, ebenso wie im Jahr 2020, auch dieses Jahr eine hervorragende Idee sein. Das Rekordjahr 2020 für den Goldpreis könnte sogar noch übertroffen werden. Vor allem, wenn die ETF-Nachfrage, welche 2020 enorm stark war, auch 2021 Stärke zeigen wird, was wahrscheinlich angesichts der enormen Staatsschulden ist. Ein Investment in Goldaktien wie etwa in Corvus Gold oder Fiore Gold, beide aktiv im Goldland Nevada, ist also eine Überlegung mehr als wert.





Corvus Gold besitzt neben Lizenzgebührenbeteiligungen mehrere Silber- und Goldprojekte in Nordamerika, darunter das North Bullfrog und das Mother Lode-Projekt in Nevada. In der Nachbarschaft befinden sich drei bedeutende Goldproduzenten.





Die Pan-Mine von Fiore Gold in Nevada produziert bereits. Nahe gelegen ist das Gold Rock-Projekt, welchem in einer Vormachbarkeitsstudie eine positive Wirtschaftlichkeit zugesprochen wird.





