Beiersdorf: zieht die Aktie jetzt durch?

Der DAX-Konzern Beiersdorf legt am Dienstag sein Zahlenwerk fürs erste Quartal vor und könnte laut Schätzungen positiv überraschen. Dabei dürfte das Hamburger Unternehmen die Analystenschätzung übertreffen, das dem Wertpapier heute gewissen Auftrieb geben könnte - aber auch technisch hält die Aktie noch so einiges bereit!

Technisch hat die Aktie von Beiersdorf ihren letzten großen Sprung im April letzten Jahres vollzogen und ist damit über die Jahreshochs aus 2015 angestiegen. Im weiteren Verlauf gelang es bis auf ein Verlaufshoch von 102,00 Euro zuzulegen, allerdings hat sich nur wenig später eine deutliche Abwärtskorrektur zurück auf das Niveau von 85,12 Euro eingestellt. Zusammen mit der zuletzt eingeleiteten Erholung bietet sich nun das Bild einer eindeutigen Trendwende in Form einer inversen SKS-Formation. Selbst die Nackenlinie konnte in den letzten Tagen überwunden werden, allerdings fehlt es noch klar an Aufwärtsdynamik. Diese könnte mit den heute vorgelegten Zahlen jedoch endlich aufkommen.

Abwärtstrend bleibt noch zu überwinden

Ebenfalls von einer weiter steigenden Beiersdorf-Aktie überzeugte Investoren können auf Basis eines Faktor-Zertifikates von einem Anstieg des Wertpapiers nachrichtenbedingt profitieren und auf einen Kursanstieg zunächst bis zum Abwärtstrend um 97,25 Euro setzten. Darüber rücken schließlich die Jahreshochs aus 2017 bei 102,00 Euro in den Fokus der Marktteilnehmer und könnten bereits in den kommenden Wochen einem Test unterzogen werden. Für ein Long-Investment eignet sich beispielshalber das Faktor-Zertifikat Long auf Beiersdorf (WKN VS89J5) mit einem fest eingebauten Hebel von 8,0 recht gut. Trotzdem sollten noch einige Wochen für das Long-Szenario eingeplant werden.

Sollte unerwartet der Rückwärtsgang eingelegt werden und die Beiersdorf-Aktie unter das Niveau von 93,50 Euro zurückfallen, könnte es für die Trennwendeformation eng werden. Abgaben auf das Niveau der rechten Schulter bei 91,10 Euro kämen dann nicht mehr überraschend. Gänzlich eintrüben dürfte sich der Chartverlauf aber erst unterhalb von 90,00 Euro, in diesem Fall sollte sogar noch einmal mit einem Rücklauf zurück an die Jahrestiefs von 85,12 Euro gerechnet werden. In diesem Fall würde aber auch die vorliegende charttechnische Ausgangsbasis für weiter steigende Kursnotierungen gänzlich versagen.

Beiersdorf (Tageschart in Euro) Tendenz:

Faktor-Zertifikat Long auf Beiersdorf Strategie für steigende Kurse WKN: VS89J5

Typ: Faktor akt. Kurs: 8,74 - 8,96 Euro

Emittent: Vontobel Ausgabepreis: 10,00 Euro

Basiswert: Beiersdorf



akt. Kurs Basiswert: 94,48 Euro Laufzeit: endlos

Kursziel: 102,00 Euro Faktor: 8,0

Kurschance:

