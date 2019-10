Beiersdorf schafft die Trendumkehr

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Beiersdorf ist gestern von der wichtigen Unterstützung bei 101,77 Euro eindrucksvoll im Ausmaß einer doppelten Average-True-Range nach oben hin abgeprallt, was ein Indiz für ein Ende des Abwärtstrends zu interpretieren ist.

Beiersdorf hat in den ersten neun Monaten in den Unternehmensbereichen Klebstoffe bzw. Kosmetika gemischter Wachstumszahlen präsentiert. So legte die Kosmetiksparte 5,1 % Erlöswachstum zu, wohingegen das Klebstoffgeschäft schwächelte und nur um 1,2 % zum Erlöswachstum beitrug. Die Klebstoffsparte enttäuschte, weil speziell die amerikanische Autoindustrie signifikant weniger Industriekleber abnahm.

Fundamental ist die Aktie am teuren Ende des Spektrums angesiedelt. Das KGV 2019e kommt bei einem jährlichen Gewinnwachstum von durchschnittlich 8 Prozent bei 30,43 zu liegen. Die Dividendenrendite beträgt durchschnittlich 0,67 Prozent.

Vom allgemeinen Rückgang der Aktien im DAX gegen Ende 2018 wurde auch Beiersdorf erfasst, wobei der Tiefpunkt atypischer weise erst im März 2019 erreicht wurde. Seit Anfang März bis Mitte Juli gab es ein starkes Momentum nach oben. Im Zuge der folgende Seitwärtsbewegung wurde auch das damalige all time high mehrmals getestet und am 15. August nachhaltig überschritten.

Obwohl die übergeordneten Zeichen bereits auf Wirtschaftseintrübung standen, gab es im Kurs noch einen finalen Lauf auf 117,25 Euro. Noch am gleichen Tag drehte der Markt in ein Abwärtsmomentum, welches in weiterer Folge in eine Abwärtssequenz gemündet ist. Am 29. Oktober wurde wieder die wichtige Marke rund um 101,77 Euro erreicht aber nicht unterschritten. Innerhalb der Abwärtssequenz ist eine Erholung bis auf 105 Euro gelungen. Nachdem diese Erholung innerhalb einer doppelten Tages-ATR-Bewegung von statten ging (Average True Range von mindestens 3,6 Euro), gilt die Abwärtssequenz als beendet. Der Markt deutet damit eine Trendumkehr auf wieder steigende Kurse an. Das nächste Ziel liegt bei 109,00 Euro, der Stopp ist bei knapp unter der Unterstützung von 101,77 Euro angebracht.

Beiersdorf (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 105,00 // 108,65 Euro Unterstützungen: 101,77 // 94,93 Euro

Fazit

Da die Unternehmenszahlen von Beiersdorf glänzen, gilt die Abwärtssequenz als beendet.

Der Mini Future Long (WKN MC449B) ermöglicht es dem Investor, mit einem Hebel von 8,81 von einem steigenden Kurs der Beiersdorf-Aktie zu profitieren. Der Abstand zur Stop-Loss-Barriere beträgt 7,20 Euro (6,9 Prozent). Der Einstieg in diese Strategie bietet sich unter der Beachtung eines Stoppkurses bei 100,89 Euro an. Beim Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,80 Euro. Das mittelfristige Ziel könnte bei 109,00 Euro liegen (1,61 Euro beim Mini Future). Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Idee beträgt 1,1 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MC449B

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 1,17- 1,19 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 92,93 Euro

Basiswert: Beiersdorf KO-Schwelle: 97,50 Euro

akt. Kurs Basiswert: 104,70 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel: 1,61 Euro Hebel: 8,9

Kurschance: + 37 Prozent Quelle: Morgan Stanley

