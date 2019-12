Mit Beiersdorf-Zertifikaten und -Anleihen zu Seitwärtsrenditen

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Beiersdorf (DE0005200000) ist mit Marken wie Nivea, Tesa, Hansaplast und einer umfangreichen Palette an Hautpflegeprodukten in fast jedem Haushalt vertreten – in Europa als Marktführer (Marktanteil nahezu 50 Prozent), in Asien, Afrika und Lateinamerika mit etwa 20 Prozent auf Wachstumskurs. Als Konsumgüterkonzern gehört die Aktie zu den defensiveren DAX-Werten; aufgrund der relativ geringen Volatilität bieten Caps und Basispreise am Geld die bei weitem interessantesten Renditeperspektiven.

Laufzeit März – seitwärts

Das Discount-Zertifikat mit der ISIN DE000MC345F1 von Morgan Stanley bietet bei einem Preis von 98,59 Euro einen Sicherheitspuffer von 4 Prozent (aktueller Aktienkurs 102,60 Euro). Aus dem Höchstbetrag (Cap) von 102,50 Euro ergibt sich eine Renditechance von 3,91 Euro oder 13,4 Prozent p.a. – schließt die Aktie am Bewertungstag 20.3.20 unter dem Cap, erhalten Anleger eine Zahlung in Höhe des Schlusskurses.

Laufzeit September – seitwärts für Zinssammler

Die Aktienanleihe der UBS (ISIN DE000UY58D53) zahlt unabhängig vom Aktienkurs einen fixen Kupon von 3,6 Prozent p.a. Liegt der Aktienkurs am Bewertungstag (17.9.20) auf oder über dem Basispreis von 102 Euro, erhalten Anleger außerdem den vollständigen Nominalbetrag zurück; durch den Einstiegskurs unter pari liegt die effektive Rendite bei 8,1 Prozent p.a. Andernfalls erhalten Sie die Lieferung von 9 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 102 Euro, Bruchteile in bar).

Laufzeit September – mit Sicherheitspuffer und Barriere

Das Bonus-Zertifikat mit Cap der BNP Paribas (ISIN DE000PZ79X68) ist mit einem Bonus-Level und Cap von 150 Euro ausgestattet. Sofern die Barriere bei 85 Euro (Puffer 17 Prozent) bis zum Bewertungstag (18.9.2020) niemals berührt oder unterschritten wird, erhalten Anleger den Bonusbetrag. Beim Kaufpreis von 133,08 Euro liegt der maximale Gewinn bei 16,92 Euro, was einer Rendite 16,3 Prozent p.a. entspricht. Wird die Barriere dagegen verletzt, geht das Aufgeld von 29 Prozent verloren.

ZertifikateReport-Fazit:Diese Zertifikate sprechen eher defensiv orientierte Aktienanleger an, die von der Etablierung eines drei- bis neunmonatigen Seitwärtstrends der Beiersdorf-Aktie ausgehen und sich entsprechend positionieren möchten.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Beiersdorf-Aktien oder von Anlageprodukten auf Beiersdorf-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen