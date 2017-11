Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Wieder am Widerstand Beiersdorf Short: 100-Prozent-Chance

von Stephan Feuerstein - 13.11.2017, 11:15 Uhr

Die Beiersdorf-Aktie befindet sich unterhalb des Hochs von Juni bei 98,49 Euro. Das stellt sich ein zweites Mal als Hürde quer. Es könnte eine Korrektur folgen. Mit einem Open End Turbo Short auf die Aktie von Beiersdorf könnte sich bei fallenden Notierungen auf kurze Sicht eine Trading-Chance von 100 Prozent ergeben.

Ende Oktober stieg die Aktie von Beiersdorf steil an. Für die ansonsten eher ruhig verlaufende Aktie eine ungewohnte Bewegung, welche die Notierungen erneut nach oben in den Bereich um 98,50 Euro führte, wo sich bereits im Juni ein markantes Hoch befand. Jedoch kam die Aktie dort in den letzten beiden Wochen nicht mehr voran, sondern tendierte unterhalb dieses Widerstands zur Seite. Als der Aktie im Juni in diesem Bereich bereits die Zukäufe fehlten, ging es schnell nach unten auf ein Verlaufstief bei 89,67 Euro. Das Szenario könnte sich widerholen. Erst ein Anstieg über das bisherige Jahreshoch bei 98,82 Euro würde gegen eine kurzfristige Korrektur sprechen. Sollte die Aktie diese aktuelle Hürde überwinden und neue Hochs erreichen, könnte dementsprechend der vorzeitige Ausstieg aus dieser Position in Erwägung gezogen werden. Deshalb bietet sich dieser Widerstand zugleich zum Platzieren eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Nach unten könnte ein Potenzial bis in den Bereich um 90,50 Euro bestehen, wo sich die Unterseite jener Tageskerze befindet, die als letzte vor der Kurslücke nach oben zwischen 91,28 und 93,50 Euro stand. Dynamik könnte sich die mögliche Korrektur entwickeln, sollten die Notierungen die bisherige Unterstützung bei 96,70 Euro nach unten durchbrechen, die sich aus der zur Seite gelaufenen Tendenz der letzten zwei Wochen ableitet.

Beiersdorf (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 98,49 / 98,82 Unterstützungen: 96,66 / 95,05 / 93,50

Wer von einer fallenden Beiersdorf-Aktie ausgeht, kann mit einem Open End Turbo Short (WKN DL5R2J) überproportional mit einem Hebel von 14,2 davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 6,8 Prozent. Beachtet werden sollte beim Einstieg in diese spekulative Position ein risikobegrenzender Stoppkurs. Dieser kann anfangs bei 99,30 Euro im Basiswert platziert werden und befindet sich über dem im Chart dargestellten Widerstand. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,54 Euro. Bei einem Schlusskurs unterhalb von 96,70 Euro könnte dieser bereits bis zum Einstandsniveau nachgezogen werden. Ein Trading-Ziel nach unten könnte sich bereits auf kurze Sicht am Hoch um 90,50 Euro befinden. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt dann 4 zu 1.