Beiersdorf – Schafft die Aktie vor den Quartalszahlen den Breakout?

Symbol: BEI ISIN: DE0005200000



Rückblick: Beiersdorf ist ein international führendes Markenartikel-Unternehmen, das vornehmlich im Bereich Kosmetik und in der Herstellung von Klebebändern tätig ist. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nivea, Eucerin, Labello, 8×4 und tesa. Nachdem das Beiersdorf-Papier stetig nach Süden gelaufen war, startete die Aktie im März ihre Erholungsbewegung. Nach einem scharfen Rücksetzer sehen wir aktuell eine Konsolidierung über dem EMA-20.

Meinung: Mit dem Unternehmensbereich tesa zählt Beiersdorf zu den weltweit führenden Herstellern von selbstklebenden Produkt- und Systemlösungen für Industrie, Gewerbe und Endverbraucher, die in vielfältigen Anwendungen der Elektronikindustrie, im Automobilbereich, der Papier- und Pharmaindustrie sowie dem Fälschungs- und Manipulationsschutz zum Einsatz kommen. Mit seinen starken Konsumgütermarken gehört Beiersdorf zu den defensiven Werten, welche in unsicheren Zeiten gesucht sind. Wenn die Aktie aus der Konsolidierung ausbrechen kann, könnte die Positions-Eröffnung in dem Papier des Konsumgüterherstellers durchaus aussichtsreich sein. Zu beachten ist hierbei aber, dass das Unternehmen am 28. April seine Quartalsergebnisse präsentiert.

Chart vom 25.04.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 95.89 EUR



Setup: Bei einem Breakout könnte man eine Long-Position eröffnen. Die Absicherung ließe sich nach dem Einstieg unter dem EMA-20 vornehmen. Für defensivere Trader bietet sich die Absicherung unter dem letzten Pivot-Tief an.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in BEI



