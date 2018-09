Beiersdorf, Henkel, Symrise - Qualität in den Aktienkorb

„Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen“, heißt es schon im Märchen Aschenputtel. Wenn es bei Börsengeschäften nur immer so einfach wäre. Was ist eine gute Aktie, was eine schlechte? Oft entscheidet nur das subjektive Empfinden darüber. Nicht so beim TraderFox High-Quality-Stocks Europe Index. Denn hier erfolgt die Auswahl der Indexmitglieder nach klaren Regeln und objektiven Qualitätskriterien. Das Auswahluniversum bilden die 500 größten europäischen Unternehmen, wobei sich die Größe durch die Marktkapitalisierung nach Streubesitz definiert.

Jedes dieser Unternehmen wird einem Check unterzogen. Abgefragt werden unter anderem Profitabilitäts- und Rentabilitätskennzahlen. Aber auch Risikokennziffern wie die Schwankungsintensität der potenziellen Indexkandidaten kommen auf den Prüfstand (siehe Abbildung unten).

Im nächsten Schritt werden auf Basis dieser Kennzahlen alle analysierten Unternehmen einem Ranking unterzogen, wobei jede Kennzahl mit einem bestimmten Gewicht in die Gesamtbenotung einfließt. Ausgewählt werden schließlich diejenigen 20 Unternehmen mit dem höchsten Listenrang. Sie gehen gleichgewichtet, also anfänglich zu jeweils fünf Prozent, in den TraderFox High-Quality-Stocks Europe Index ein. Um die Gefahr einer Klumpenbildung zu reduzieren, dürfen nur maximal sechs Unternehmen aus der gleichen Branche und maximal vier Unternehmen aus dem gleichen Land vertreten sein. Ebenso wichtig ist eine regelmäßige Überprüfung der Indexzusammensetzung. Zu diesem Zweck wird das Auswahluniversum vierteljährlich dem besagten Rankingprozess unterzogen und der Index entsprechend angepasst.

Investieren einfach gemacht

Mit einem HVB Open End Index Zertifikat (ISIN: DE000HX3C8S1) können Anleger, die bevorzugt auf europäische Qualitätsaktien setzen wollen, an der Wertentwicklung des TraderFox High-Quality-Stocks Europe Index eins zu eins und zeitlich unbegrenzt teilnehmen.

Quelle: Onemarkets, eigene Recherche