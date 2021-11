Bedarf an Strom und erneuerbaren Energien wächst

Der Strombedarf wächst weltweit schneller als die Weltbevölkerung und schneller als die erneuerbaren Energien

Die steigende Stromnachfrage kommt vor allem aus China und Indien. Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, so die Internationale Energieagentur, steigt rund acht Prozent im laufenden Jahr. Gemeint sind dabei Wind-, Wasserkraft und die Photovoltaikbranche. Doch das ist insgesamt und mit Blick auf die wachsende Stromnachfrage zu wenig. Die Investitionen in saubere Energietechnologien müssen gesteigert werden, damit Klimaziele in greifbare Nähe rücken. Die Weltbevölkerung wächst schnell. Heute gibt es rund 7,8 Milliarden Erdenbürger, am Ende des 21. Jahrhunderts wird mit elf Milliarden Menschen gerechnet. Noch schneller als die Weltbevölkerung wächst der Pro-Kopf-Stromverbrauch.

Der am meisten wachsende Markt für erneuerbare Energien dürfte Indien sein. Bis 2040 könnte sich hier ein Wachstum von 70 Prozent einstellen, so die Internationale Energieagentur. Besonders der Photovoltaikbranche wird ein starkes Plus in der Zukunft prognostiziert. Die Technologien für die erneuerbaren Energien brauchen immense Mengen an Rohstoffen. Dazu gehören beispielsweise Kupfer und Silber. Diese Rohstoffe besitzt Hannan Metals in seinem Kupfer-Gold-Silber-Projekt San Martin in Peru. Daneben läuft die Exploration auf weiteren Projekten.

Neben dem immensen Strombedarf der Länder ist die Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung ein weiteres wichtiges Thema, denn noch immer hungern viele oder haben kaum sauberes Trinkwasser. Fortschritte der letzten Jahre werden bedroht durch Konflikte, den Klimawandel und die Covid-19-Pandemie. Umso wichtiger sind innovative Technologien wie etwa die von EnWave entwickelte Radiant Energy Vacuum ("REV™") Dehydratisierungstechnologie. Denn damit lassen sich Lebensmittel und Pharmaprodukte sowie Cannabisprodukte haltbar machen. Die Trocknungsmethode punktet mit niedriger Temperatur, Farbe, Geschmack und dass die Nährstoffe der Produkte bleiben erhalten.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Hannan Metals (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/hannan-metals-ltd/) und EnWave (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/enwave-corp/).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.