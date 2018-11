Bechtle AG kann Umsatz steigern – Aktie bricht negativen Trend!

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

Die Bechtle AG konnte in den ersten neun Monaten seinen Umsatz von 2,5 Milliarden Euro auf 2,97 Milliarden Euro steigern. Vor Zinsen und Steuern hat das Unternehmen seinen Gewinn von 111 Millionen Euro auf 126 Millionen Euro gesteigert. Den Überschuss konnte man ebenfalls von 77 Millionen Euro auf 88 Millionen Euro steigern. Damit bestätigt das Unternehmen seine Prognose für das laufende Jahr 2018. Bechtle will seinen Umsatz und Ergebnis sehr deutlich steigern und die EBIT-Marge leicht erhöhen.

Die Aktie befand sich den gesamten Oktober in einer Abwärtsbewegung, die einen Verlust von 18 Euro je Aktie brachte. Dieser negative Trend scheint jetzt am Freitag beendet zu sein. Die Aktie geht mit einem Plus von 2,28 Prozent und einem Kurs von 71,65 Euro aus dem letzten Handelstag der Woche.

Wichtig werden die Indikatoren am Montag sein, werden diese beachtet, können Anleger und Aktionäre danach handeln. Startet die Aktie am Montag positiv in die neue Woche, könnte sie auf die Widerstandsmarke bei 72,05 Euro treffen. Sollte diese überwunden werden, könnte der Aufwärtstrend bestätigt werden. Prallt sie dagegen an dieser ab, wird die Abwärtsbewegung eingeleitet. Sollte die Aktie dagegen negativ in die neue Woche starten, könnte sie auf die Unterstützungsmarke bei 70,00 Euro treffen. Sollte sie hieran abprallen, könnte der Aufwärtstrend bestätigt werden. Durchbricht sie diese dagegen, könnte die Abwärtsbewegung eingeleitet werden.