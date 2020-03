Bearisher Pullback bei Silber: Aussichtsreiche Short-Hebel

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyEDEL“ veröffentlichten Analyse könnte es beim Silberpreis (ISIN: XC0009653103) bald wieder nach unten gehen. Hier die Analyse:

„Rückblick: Silber bewegte sich in den vergangenen Wochen steil nach unten, nachdem die Rally am Widerstand bei 18,66 USD scheiterte. Der Kursverlauf konnte sich ausgehend von der bei 16,48 USD liegenden Unterstützung anschließend erholen, drehte aber am gebrochenen Aufwärtstrend zuletzt wieder ab.

Ausblick: Die letzte Erholung stellt sich somit zunächst nur als bärischer Pullback an den gebrochenen Trend dar, was weitere Abgaben bis in den Bereich 16,22 USD nach sich ziehen könnte. Hier bietet sich auf dem gebrochenen langfristigen Aufwärtstrend wieder eine Chance für die Bullen. Abgaben unter 16,10 USD dürften den Weg hingegen bis 15,56 USD öffnen. Erst oberhalb der 17,70 USD hellt sich das Chartbild für Silber wieder auf.“

Anleger mit der Markteinschätzung, dass Silber, das derzeit bei 17,10 USD gehandelt wird, in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 16,22 USD nachgeben wird, könnten eine Investition in Short-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 17 USD

Der Morgan Stanley-Put-Optionsschein auf den Silberpreis mit Basispreis bei 17 USD, Bewertungstag 17.6.20, BV 1, ISIN: DE000MC0FDF3, wurde beim Silberpreis von 17,10 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,135 USD mit 0,64 – 0,65 Euro gehandelt.

Gibt der Silberpreis in spätestens zwei Wochen auf 16,22 USD nach, dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 1,01 Euro (+55 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 18,1281 USD

Der BNP-Open End Turbo-Put auf Silber mit Basispreis und KO-Marke bei 18,1281 USD, BV 1, ISIN: DE000PX89M38, wurde beim Silberpreis von 17,10 USD mit 0,94 – 0,96 Euro taxiert.

Bei einem Kursrückgang des Silberpreises auf 16,22 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Puts – sofern der Silberpreis nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt – auf 7,53 Euro (+68 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Silber oder von Hebelprodukten auf Silber dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek