Bayerischer Autobauer mit neuer Anleihe

Die BMW US Capital LCC begibt eine zehnjährige, demnach am 18.04.2029 fällige Anleihe (WKN: A2R07C). Das Emissionsvolumen dieser Anleihe umfasst 650 Mio. USD. Zu einem Zinssatz von 3,625 % steht die nächste Zinszahlung am 18.10.2019 an. Die Anleihe ist vom Emittenten vorzeitig kündbar. Die Stückelung der Anleihe beträgt 2.000 USD, S&P versieht BMW mit dem Rating A+.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.