Bayer zieht den DAX nach unten

Die erste Welle ist für die DAX-Bären gelaufen. Aktuell notiert der Index rund 500 Punkte unter seinem Jahreshoch. Wir hatten ab 12.800 massiv für Absicherung über Optionsscheine getrommelt. Mit Blick auf die kurzfristige Entwicklung können nun Gewinne mitgenommen werden. Aufgrund der höheren Vola im DAX bieten sich eher Knock-Outs für weitere Absicherung an. Für Bären empfehlen wir den Turbo-Bear

Am Freitag zieht alleine Bayer den DAX um rund 50 Punkte nach unten. Dort kassierte man die Jahresziele. Als Trade-des-Tages möchten wir den Bund-Future in den Fokus rücken. Ähnlich wie beim DAX ist für uns hier die erste Welle vorbei. Unsere Strategie und Auswahl: Taktisch kann man kurzfristig wieder long gehen (VS2AW2) , dann aber die zweite Welle erneut mittelfristig shorten (TD6DME).

Breite Analysen finden Sie in unseren Webinaren in den Konstellationen Egmond & Daniel / Egmond sowie Franz-Georg im Solo.

Finanzmarktrunde

Euer Egmond

Charts mit Franz-Georg

Wochenfinale: Commerzbank hinter Aixtron und Lufthansa

Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen – lautet eine bekannte Börsenweisheit. Klingt zunächst einfach und recht logisch, in der Praxis sieht die Sache aber vielfach anders aus. Denn es gilt zwei Herausforderungen zu meistern:

Frühzeitig Aktien zu finden, bei denen sich ein neuer und vor allem nachhaltiger Trend abzeichnet. Die Schwierigkeit besteht darin, bei den unzähligen Papieren, die an deutschen Börsen gehandelt werden, den Überblick zu behalten. Meistens steigen Anleger zu früh aus, ein Großteil der Rally wird verpasst. Hier spielt vor allem die Psychologie den meisten Börsianern einen Strich durch die Rechnung.

Eine einfache Lösung stellt das System der Relativen Stärke dar, mit der Aktien ohne Emotionen und ausschließlich auf Basis von Berechnungen nach ihrer Trendstärke sortiert werden. Auf dieser Seite finden Sie jeden Tag aktualisiert die aussichtsreichsten Papiere aus dem 110 Aktien umfassenden HDAX, in dem die Unternehmen aus dem DAX, MDAX und TecDAX zusammengefasst sind. Die obere Tabelle zeigt die zehn trendstärksten Papiere an, in der unterenListe finden Sie die zehn schwächsten Werte, die sich derzeit eher auf der Short-Seite lohnen. Die Berechnung erfolgt auf Basis von 55 Tagen und ist somit eher mittelfristig ausgerichtet. Wie das Konzept der Relativen Stärke aufgebaut ist und genutzt werden kann, können Sie unter der Rubrik Wissen: Mit Stärke zum Erfolg nachlesen.

Die aktuellen Top-10:

Name Kurs %Änd. RSL LUFTHANSA AG VNA O.N. 19,795 -1,173 1,151 AIXTRON SE NA O.N. 5,999 -0,498 1,131 COMMERZBANK AG 10,395 1,316 1,123 EVOTEC AG O.N. 13,675 -4,069 1,116 DUERR AG O.N. 103,7 -0,48 1,09 THYSSENKRUPP AG O.N. 24,91 -3,036 1,077 E.ON SE NA O.N. 8,363 -2,461 1,072 SALZGITTER AG O.N. 35,605 -1,412 1,071 SMA SOLAR TECHNOL.AG 26,32 -3,537 1,052 S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N. 13,55 -3,214 1,045

Die zehn Verlierer:

Name Kurs %Änd. RSL NORDEX SE O.N. 10,54 -2,991 0,827 SCHAEFFLER AG INH. VZO 12,65 -0,667 0,838 DIALOG SEMICOND. LS-,10 37,095 -2,727 0,881 ADVA OPT.NETW.SE O.N. 8,759 -4,451 0,885 JENOPTIK AG O.N. 22,32 -2,298 0,907 BILFINGER SE O.N. 33,19 -0,45 0,909 DRAEGERWERK VZO O.N. 91,63 -0,81 0,91 HUGO BOSS AG NA O.N. 61,63 -1,82 0,91 DEUTSCHE EUROSHOP AG O.N. 34,29 -4,405 0,912 SUEDZUCKER AG O.N. 18,035 -1,34 0,912

