Bayer und die türkische Lira - das tun Sie jetzt!

MF1TFM ist ihr Turbo-Papier auf Bayer für die Erholung und wir haben am Montag Nachmittag um 16 Uhr den Einstieg bei Bayer empfohlen – siehe. Bleiben Sie dabei, unser Erholungsziel sind 88 Euro in der Aktie. Dann kassieren Sie die Gewinne!. PS: In unseren Empfehlungen Türkische Lira LONG zum Euro bleiben Sie auch dabei. Im Favoritendepot waren wir einen Tick früh, gestern Nachmittag unsere Empfehlung Abkank gab es zu 1,60 Euro - am Tief. Dabeibleiben.