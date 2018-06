Bayer steckt Ankündigung der Kapitalerhöhung gut weg - Walmart verkauft Mehrheit des Brasiliengeschäfts

Weitere Suchergebnisse zu "Medtronic":

Wien (aktiencheck.de) - Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) (+0,87%) übernimmt mit GitHub einen Spezialisten für Entwicklung von Software Codes um USD 7,5 Mrd., die Unternehmen haben bereits eng zusammengearbeitet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



In Chicago derzeit mit 35.000 Teilnehmern die größte jährliche medizinische Konferenz statt. Beim so genannten ASCO-Kongress (Fokus auf Onkologie) liege der Fokus einmal mehr auf Immuntherapie. Merck & Co (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE Ticker-Symbol: MRK) (+2,41%) könne die Vormachtstellung mit Keytruda weiter auf Kosten von Bristol-Myers (ISIN: US1101221083, WKN: 850501, Ticker-Symbol: BRM, NYSE Ticker-Symbol: BMY) (-3,16%) ausbauen.









Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) (-1,00%) habe gestern die Ankündigung der Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 6 Mrd. gut weggesteckt. Die Übernahme von Monsanto (ISIN: US61166W1018, WKN: 578919, Ticker-Symbol: MOO, NYSE-Symbol: MON) solle damit noch diese Woche abgeschlossen werden, der Name Monsanto selbst solle laut Bayer dabei dann verschwinden.Walmart (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) (+2,93%) könne mit dem Verkauf der Mehrheit des Brasiliengeschäfts an einen Finanzinvestor reüssieren. Dem Markt gefalle die Fokussierung aufs Kerngeschäft.Das US-Medizintechnik Unternehmen Medtronic (ISIN: IE00BTN1Y115, WKN: A14M2J, Ticker-Symbol: 2M6, NYSE Euronext Ticker-Symbol: MDT) halte heute den Kapitalmarkttag ab(05.06.2018/ac/a/m)