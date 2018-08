Bayer – sind die Sorgen zu groß?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Barclays hat Bayer nach einer Investorenkonferenz zum zugekauften US-Unternehmen Monsanto auf “Overweight” mit einem Kursziel von 110 Euro bekräftigt. Die Kursverluste der Aktie wegen seines Erachtens unrealistisch großen Sorgen über weitere Schadenersatzzahlungen im Kontext mit dem Unkrautvernichter Glyphosat seien eine Chance, zuzukaufen, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bullen greifen bei Bayer zum Turbo MF0FWU. Anleger schauen sich den Discounter HX2NZY mit Cap 80 an. Wer absichern möchte greift zum Put-OS GM4KWC.

S&P 500 auf Rekord – springt heute auch der DAX über die erste Hürde?

DAX, S&P 500, Gold, EUR/USD und der Ölpreis geben an den Märkten den Takt vor. Die fünf Charts eignen sich daher gut für einen schnellen Überblick, wie gerade die Stimmung ist und wohin das Kapital fließt. Auf dieser Seite sehen Sie jeden Tag vor Handelsbeginn die Charts, natürlich ergänzt um die wichtigsten Widerstände und Unterstützungen. So verpassen Sie keinen relevanten Ausbruch.

Charts für den 27.08.2018:

DAX-Tageschart:

Trading-Idee DAX

Trading-Ideen S&P500

Trading-Ideen Gold

Trading-Ideen EUR/USD

Trading-Ideen Brent