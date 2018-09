Bayer – die magische 70

Bei 70 Euro konnte sich die Bayer-Aktie zuletzt fangen. Zuletzt ging es wieder auf knapp 73 Euro. Sollte der DAX noch einmal nach unten abdrehen, was wir uns durchaus vorstellen können, steht bei Bayer wohl auch ein erneuter Test der 70 an. Die Chancen stehen jedoch nicht schlecht, dass die Aktie das Niveau in den kommenden Monaten verteidigt. Bullen greifen zum Turbo-Bull HV9AZX . Im Defensivdepot finden Sie einen Bonus mit der WKNAbonnenten, die den Bonus schon am vergangenen Mittwoch mit unserem Depotdienst kauften, können sich über einen Gewinn freuen.

Etwas aus dem Rahmen fällt man mit dem Kursziel bei der Baader Bank. Dort hat man die Einstufung für Bayer anlässlich der Personalveränderungen im Management auf “Buy” mit einem Kursziel von 123 Euro belassen. Die Leverkusener stünden unter Zugzwang, um nicht zum Ziel strategischer oder aktivistischer Investoren zu werden, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der neue Chef der Pharmasparte, Stefan Oelrich, sei als bisheriger Verantwortlicher des Diabetes- und Herzkreislauf-Geschäfts von Sanofi möglicherweise genau der richtige Mann für Stresssituationen, in der sich Bayer mit seinem Patentkliff 2023/2024 befinde. Den jüngsten Kursrutsch nach der Glyphosat-Gerichtsentscheidung in den USA hält Mayer für überzogen.