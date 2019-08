Bayer – krachendes Kursziel

110 Euro sollen es sein bei Bayer! Sagt zumindest die UBS. Wir sagen – technische Erholung überfällig – rein in den TurboBull CP0RX8 zu 0,56 Euro, kaufbar bis 0,63 Euro – Ziel 0,80 Euro! Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer auf “Buy” mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Innerhalb des europäischen Chemiesektors defensiv positioniert zu bleiben, sei der beste Weg, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Das Segment Agrarchemie sei von einer geringen Stabilität gekennzeichnet. Diesem Ziel würden wir nicht zustimmen, 75 Euro wären bei Bayer schon mehr als gut.

Hinzu kommt: Bayer kommt beim US-Gerichtsverfahren wegen des Unkrautvernichter Glyphosat um eine Milliardenstrafe herum. Richterin Winifred Smith reduzierte festgelegten Schadenersatz für ein erkranktes Ehepaar auf 86,7 Millionen Dollar von zwei Milliarden Dollar. Den Antrag von Bayer, ganz auf eine Strafzahlung zu verzichten, fiel erwartungsgemäß durch. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern sprach in einer Erklärung von einem Schritt in die richtige Richtung, will jedoch in Berufung gehen.