Bayer – gute Nachrichten treiben Aktie an!

Bayer-Aktionäre haben in den zurückliegenden zehn Jahren viel erlebt. Erst eine Verdreifachung des Aktienkurses und anschließend der schrittweise Abstieg zurück auf das Tief von 2011. Seit Monatsbeginn legte das Papier bereits deutlich zu. Nach der Gewinnwarnung zum dritten Quartal und der Revision der Prognosen kamen endlich wieder gute Nachrichten aus Leverkusen.

Vergangene Woche meldete Bayer, dass die Zulassung eines neuen Nierenmedikaments für Diabetiker, Finerenon, in den USA und der EU beantragt wurde. Das Medikament hat Experten zufolge das Potenzial ein Blockbuster zu werden und somit einen Umsatz von mehr als einer Milliarde US-Dollar im Jahr zu generieren. Zudem bestehen Hoffnungen, dass das exklusive Verkaufsrecht des bestehenden Blockbusters Xeralto in der EU verlängert wird. Ende Oktober gab Bayer den Zukauf des Biotech-Konzerns AskBio für bis zu vier Milliarden US-Dollar bekannt. Damit wird der Gentherapiebereich ausgebaut. Alle drei Meldungen kamen bei den Markteilnehmern gut an. Anfang November nutzten ferner Top-Manager des Konzerns das niedrige Kursniveau, um insgesamt 2,9 Millionen Euro in Bayer-Aktien zu investieren. Ein großes Fragezeichen bleibt jedoch noch. Wann sind die Glyphosat-Vergleiche in den USA abgeschlossen? Nach Angaben des Mediators Ken Feinberg kommt der Pharmakonzern beim Abschluss der Glyphosat-Vergleiche in den USA gut voran. Bei einem großen Teil ist bereits eine Einigung erzielt worden. Allerdings stehen noch zahlreiche Vereinbarungen aus und US-Gerichte drohen bereits mit der Neuaufnahme der Gerichtsverfahren. Dass die Vergleiche für Bayer teurer werden als zunächst angenommen, ist den meisten Marktteilnehmern bereits klar. Den meisten Bayer-Aktionären geht es heute nur noch darum, dieses Kapitel abzuschließen. Dann besteht die Chance, dass sich das Papier nachhaltig von dem derzeit niedrigen Niveau löst. Bis dahin muss jedoch mit weiteren Rücksetzern gerechnet werden.

Charttechnischer Ausblick:

https://youtu.be/kqFbsX-YbwU



