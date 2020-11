Bayer: Das droht eng zu werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die Bayer-Aktie eröffnete den Handel vom 1. Oktober mit einer großen Kurslücke zwischen 52,85 und 48,52 Euro. Anschließend setzte der Kurs seine Abwärtsbewegung bis zum 30. Oktober fort und bildete bei 39,91 Euro ein Tief aus. Der auf diesem Niveau gestartete Angriff der Bullen erreicht in diesen Tagen den 50-Tagedurchschnitt bei 47,89 Euro.

Gleichzeitig versuchen die Bullen, in das Gap vom 1. Oktober einzudringen und dieses zu schließen. Gelungen ist aber bislang nur ein kurzer Anstieg bis auf 49,18 Euro. Er wurde am Freitag schnell wieder abverkauft und in dieser Woche fällt der Kurs auch erneut unter seinen 50-Tagedurchschnitt zurück.

Damit verdichten sich die Hinweise darauf, dass diese beiden Widerstände für die Bullen derzeit noch zu hoch sind. Kann der gleitende Durchschnitt nicht schnell wieder überwunden werden, sollte deshalb mit dem Beginn einer größeren Abwärtsbewegung gerechnet werden. Ihr nächstes Ziel wäre das Hoch vom 19. Oktober bei 45,16 Euro. Wird es unterschritten, dürfte die Abwärtsbewegung in Richtung auf das Tief vom 30. Oktober bei 39,91 Euro fortgesetzt werden.

Gelingt den Käufern hingegen ein nachhaltiger Anstieg über den 50-Tagedurchschnitt bei 47,89 Euro, kann die große Kurslücke vom 1. Oktober zwischen 52,85 und 48,52 Euro weiter geschlossen werden. Oberhalb des Gaps wären die 55,00-Euro-Marke und das Tief vom 7. August bei 55,06 Euro die nächsten Ziele.





