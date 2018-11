Bayer – beinahe ein Kaufbefehl

Bayer ist für Trendfolger wahrlich kein Kauf. Übel gebeutelt ist der Titel. Als Aktienanleihe empfehlen wir Ihnen die WKNund bei den Turbos den. Technisch sollte bis Weihnachten wenigstens die 70-er Marke drin sein. Viel mehr will aber Baader. Die Bank hat die Einstufung für Bayer vor einer Investorenveranstaltung auf “Buy” mit einem Kursziel von 123 Euro belassen. Auf dem anstehenden Kapitalmarkttag könnte der Vorstand des Pharma- und Chemiekonzerns unter anderem neue, ehrgeizige, mittelfristige Finanzziele verkünden, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

