Bayer als klarer Kauf

Der Ausverkauf bei der Bayer-Aktie setzte sich fort und der Kurs fiel auf den tiefsten Stand seit 2012. Am Donnerstag gehörte die Aktie zu den Verlierern im Dax und büßte 2 Prozent ein. Einige Analysten korrigierten nach den Zahlen für das dritte Quartal die Kursziele, die Analysten von J. P. Morgan allerdings sehen großes Potenzial in der Aktie. Der Einstieg gelingt mit dem Discount-Zertifikat. Der Discount liegt aktuell bei knapp 12 Prozent. Mit knapp 13 Prozent Sicherheitspuffer ist auch der Capped-Bonuseine gute Wahl für Anleger, die den Optimismus der J. P. Morgan-Analysten teilen.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer auf “Overweight” mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag des Konzerns am 5. Dezember könnte bei den Konsensschätzungen zwar zu Senkungen führen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Andererseits sollte die Veranstaltung das Vertrauen in den Ausblick von Bayer stärken.

