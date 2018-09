Bayer, Wirecard, Deutsche Bank - vielversprechender Start

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

In unserem Favoritendepot finden Sie nun alle Transaktionen auch im freien Bereich. Unsere Positionen sind grundsätzlich “long”, jedoch mit etwas Puffer. Eine Ausnahme bilden die Aktien Juventus Turin und Wirecard. Bei Wirecard lief unser Discount-Put super an. Wer seit Beginn dabei ist, kann sich also freuen. Zuletzt erreichten uns einige Mails zum Prozedere. Unser Depot gibt es nun als exklusiven Depot-Dienst zusammen mit einem Newsletter für 19,99 Euro im Monat. Wir informieren Sie pünktlich über jeden Trade, wenn gewünscht bald auch per SMS. Alle anderen Leser finden unsere Trades mit etwas Verzug einige Tage später. Dazu präsentieren wir ihnen exklusives Research rund um die Märkte. Hier können Sie sich anmelden.

Einige Leser fragten auch, was wir denn konkret genau für knapp 20 Euro liefern:

In der vergangenen Woche waren es pro Tag 2-3 Mails.

Am Donnerstag hatten unsere Abonnenten bis 13.00 Uhr drei Mails im Postfach.

1. Eine DAX-Trading Idee – anhand unseres Indikators VDAX-New

2. Eine ausführliche Analyse zu Handelskrieg, China und China-Aktien.

3. Daniels Videonewsletter mit Erklärungen der letzten Trades und Einschätzung zum Markt.

Am Samstag gab es zwei exklusive Einschätzungen: jeweils zum europäischen Aktienmarkt, den Risiken in Italien und dem Handelsstreit USA/China.