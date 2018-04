Bayer: US-Justizministerium bereit für Bayer-Monsanto-Deal

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Wie das Wirtschaftsmagazin "Wall Street Journal" unter Berufung auf interne Kreise berichtet, wird die US-Justiz die Monsanto-Übernahme durch Bayer offenbar absegnen. Monstanto legte am Montagabend um über sieben Prozent zu, das Papier von Bayer zog nachbörslich über zwei Prozent an.

Die Leverkusener Chemiekonzern Bayer würde mit der Monsanto-Übernahme zum weltgrößten Anbieter von Pflanzenschutzmitteln und Saatguthersteller aufsteigen. Dieser Plan scheint nach einem Bericht des "Wall Street Journal" jetzt offenbar aufzugehen. Informierten Kreisen zufolge, erteilt das US-Justizministerium die Übernahme von Monsanto durch Bayer die Genehmigung. Bei den Leverkusenern war zunächst niemand für eine Stellungnahme zu erreichen - auch das Justizministerium lehnte einen Kommentar dazu ab. Beide Konzerne hätten Verkäufe zusätzlicher Sparten akzeptiert, hieß es in dem Bericht, um so, die letzten Hürden aus dem Weg zu räumen. Von zahlreichen Kartellbehörden rund um den Globus, der EU-Kommission, den Wettbewerbshütern aus Brasilien und China haben der Transaktion bereits unter Auflagen grünes Licht erteilt.

Technisch präsentiert sich das Chartbild der Bayer-Aktie allerdings noch etwas eingetrübt - trotzt eines knapp zweiprozentigen nachbörslichen Kursaufschlags. Denn seit übergeordnet April 2015 beherrscht ein intakter Abwärtstrend das Kursgeschehen bei Bayer und drückte die Aktien im Mai 2016 auf ein Verlaufstief von 83,45 Euro abwärts. Von dort aus gelang es eine kurzfristige Erholungsbewegung an 124,00 Euro zu vollziehen, seitdem steckt der Wert aber wieder in einem Abwärtstrend fest. Doch mit der sich zusehends abzeichnenden Übernahme des US-Saatgutherstellers Monstanto könnten wieder vermehrt Investoren bei Bayer einsteigen und für eine nachhaltige Kurserholung sorgen. Die Chancen hierfür stehen vom aktuellen Standpunkt aus gesehen, recht zuversichtlich.

Mittelfristig jetzt interessant

Seit den März- und zugleich Jahrestiefs bei 88,81 Euro, hat sich die Bayer-Aktie ein Stück weit erholen können und tendiert aktuell in Richtung eines untergeordneten Abwärtstrendkanals um 96,00 Euro aufwärts. Aber erst ein nachhaltiger Kursanstieg mindestens über 96,55 Euro kann für ein Kaufsignal zunächst an 100,00 Euro, darüber sogar an 106,00 Euro sorgen. Nachdem das Wertpapier bereits in der Nachbörse rund zwei Prozent zugelegt hatte, dürfte das Interesse in dieser Woche kurzfristig zunehmen und kann für ein Long Investment beispielshalber über das Faktor-Zertifikat Long auf Bayer (WKN VN106P) herangezogen werden. Kurzfristige sowie risikofreudige Anleger, die von einer weiter steigenden Bayer-Aktie ausgehen, können mit einem Hebel von 8 überproportional von einem Aufschwung profitieren.

Sollten die Notierungen allerdings unter das Unterstützungsniveau von grob 88,80 Euro unerwartet zurückfallen, so kommt ein Test des darunter liegenden Supports bei 83,45 Euro in Betracht. In diesem Fall muss mit einer Fortsetzung des Abwärtstrendkanals gerechnet werden, Abgaben sogar auf das Niveau von 68,64 Euro könnten die Folge sein.

Bayer (Tageschart in Euro) Tendenz:

Faktor-Zertifikat Long auf Bayer Strategie für steigende Kurse WKN: VN106P

Typ: Faktor akt. Kurs: 1,04 - 1,07 Euro

Emittent: Vontobel Ausgabepreis: 4,46 Euro

Basiswert: Bayer



akt. Kurs Basiswert: 93,43 Euro Laufzeit: endlos

Kursziel: 106,00 Euro Faktor: 8,0

Kurschance:

Order über Börse Stuttgart

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.