Bayer – Top oder Flop

Selten waren die Zeiten für Anleger so spannend wie in diesen zwei Wochen seit Mitte Oktober, selten war das Umfeld für Derivate so schön. Hohe Volatilität, Stimmungsindikatoren auf Tiefstand, merklich gestutzte Kurse der Basiswerte – ein Traum. Doch kann das gutgehen, was wir im Favoritendepot mit Bayer vorhaben? Unser ausgesuchtes Papier, ein Discount-Call, liefertProzent Seitwärtsrendite pro Jahr. Wir glauben – ja. Und haben unser Depot von 30% Investitionsquote und 70% Cash Ende September auf 95% Investitionsquote zum 1.11 hochgeschraubt. Achtung:Webinar – um 14.15 Uhr geht’s los – hier anmelden…

Unser Favoritendepot liegt seit Jahresbeginn zweistellig! im Plus während der DAX zweistellig im Minus liegt. Doch wir wollen ausbauen und haben Ihnen deshalb zuletzt im Exklusivbereich die Handlungsweise bis Jahresende an die Hand gegeben. Dazu gibt es jeden Tag Research, Hintergründe, Fakten und Anlageideen. Seien Sie dabei, wenn Sie Lust haben. Hier noch einmal ein grafischer Vergleich unserer Depots gegen den DAX.

