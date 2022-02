Bayer – Starker Start ins neue Börsenjahr – Pullback-Setup!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Symbol: BAYN ISIN: DE000BAY0017



Rückblick: Bayer hat sich mit der Übernahme von Monsanto die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten ins Haus geholt. Nach ihrem tiefen Fall schaffte es das Bayer-Papier, sich wieder nach oben zu kämpfen. Trotz des schwachen Gesamtmarktes legte die Aktie einen guten Start ins neue Börsenjahr hin. Ende Jänner sahen wir dann ein GAP-Up, als die Citigroup Bayer von Neutral auf Kaufen hochgestuft hat und das Kursziel von 48 EUR auf 70 EUR anhob. Diese starke Bewegung wird gerade korrigiert.

Meinung: Bayer hat sich mit dem US-Saatgutherstellers Monsanto ein schwer kalkulierbares Risiko in Bezug auf die Rechtsstreitigkeiten im Glyphosat-Skandal mit einverleibt. Charttechnisch hat sich das Bild hingegen aufgeklart. Die Aktie befindet sich über dem EMA-20 und EMA-50. Nachdem sich die Kurse etwas weiter vom 50er EMA entfernt hatten, sehen wir nun den Pullback zum EMA-20. Wenn die Aktie in diesem Bereich wieder nach oben dreht, wäre dies ein Kaufsignal. Sollte wir aber Kurse unter dem EMA-20 bekommen, dürfte es in Folge weiter in Richtung EMA-50 gehen und unser Setup wäre vorerst vom Tisch.

Chart vom 07.02.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 52.77 EUR



Setup: Wenn die Aktie im Bereich des EMA-20 nach oben dreht, bietet sich der Aufbau einer Long-Position an. Den Stopp-Loss könnte man nach der Tradeeröffnung unter die letzten Kerzen, unter den EMA-20 setzen.

Meine Meinung zu Bayer ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in BAYN



