Bayer: Prognose kassiert - neuen Zahlen am 27. Juli - Zocker-Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Der Bayer-Konzern kündigte am Freitag an, dass man die Prognose für 2017 nach unten korrigieren muss und die Zahlen zusammen mit den Ergebnissen für das zweite Quartal am 27. Juli bekanntgeben wird. Ende April wurde diese Prognose wegen der guten Aussichten bei der Tochter Covestro erst erhöht. Außerdem wurde die Monsanto-Übernahme bei der EU beantragt. Die Aktie rutschte teils bis zu 5,5% nach unten und bewegt sich jetzt in einem charttechnisch fast neutralen Bereich. Man darf gespannt sein, ob sich eine Gegenbewegung ergibt und sich daraus eine Trading-Chance ableiten lässt.



Sicher ist im Moment noch nichts, aber es könnte sich lohnen auf eine Reaktion zu warten und dann mit einem geeigneten Hebel-Produkt zuzuschlagen. Im Moment sind beide Optionen noch offen. Falls es weiter nach unten geht, könnte man einen Short-Trade versuchen. Bei einer Gegenreaktion nach oben, wäre ein Long-Trade angesagt. Beide Varianten haben fast 10 Euro Spielraum bis zu den charttechnisch relevanten Bereichen. Trading-Chancen erkennen und Trading-Chancen nutzen – das ist unsere Stärke! Ab wann wir bei einer Aktie in den Trading-Modus gehen würden, erfahren Sie regelmäßig, wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren.