Bayer: Neuer Aufwärtstrend!

Bayer steigt. Charttechnisch gibt es dafür handfeste Gründe. Auch Analysten sind durchweg positiv gestimmt, was die Perspektiven dieser Aktie angeht. Mit einem Open End Turbo Long kann sich bei einer steigenden Bayer-Aktie auf weitere Sicht eine Trend-Chance von 140 Prozent ergeben. Im Update: Deutsche Post.

Charttechnisch drehte die Aktie von Bayer zuletzt punktgenau an der ansteigenden Unterstützung um 110 Euro nach oben um. Zusätzlichen Halt hatten die Notierungen in diesem Bereich durch die aktuell bei 110,86 Euro verlaufende 200-Tage-Linie. Seitdem tendiert die Bayer-Aktie nach oben und könnte als nächstes die vorherigen Hochs von 119,95 Euro von Mitte Oktober und 123,90 Euro von Mitte Juni angreifen. Das deckt sich mit den aktuellen Analysen zur Aktie, die sich durchweg positiv äußerten. JP Morgan beließ seine Beurteilung auf Übergewichten mit einem Kursziel bei 125 Euro. Die Perspektiven des Agrarchemie- und Pharmakonzerns würden zu den besten der Branche zählen, meinte der Analyst der US-Bank. Das gleiche Ziel nannten zuvor die Analysten der UBS. Besonders optimistisch äußerten sich die Kollegen der Baader Bank zur Bayer-Aktie und beließen die Aktie nach Zahlen auf Kaufen und das mit einem Kursziel von 140 Euro. Die Umsätze des Pharma- und Chemiekonzerns seien im dritten Quartal zwar in allen Sparten hinter den Erwartungen geblieben und das operative Ergebnis habe lediglich in der Pharma-Sparte über dem Konsens gelegen, schrieb der dort zuständige Analyst in einer Studie vom letzten Donnerstag. Der freie Barmittelfluss sei jedoch wegen des Covestro-Verkaufs stark gewesen. Daraus ergebe sich ein neuer Ausblick. Aus einem möglichen Aufwärtstrendkanal könnte sich charttechnisch auf weitere Sicht zudem ein Ziel an der Oberseite dieser im August gestarteten Trendbewegung um 130 Euro ergeben.

Bayer (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 119,95 / 123,90 Unterstützungen: 113,00 / 110,30 / 103,70

Strategie

Mit einem Open End Turbo Long (WKN VN873K) können risikofreudige Anleger, die von einer weiterhin steigenden Bayer-Aktie ausgehen, mit einem Hebel von 10,4 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 9,5 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier anfangs unter der im Chart dargestellten Unterstützung im Basiswert bei 109,90 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein erster Stoppkurs von 0,67 Euro. Ein mögliches Ziel einer steigenden Aktie könnte sich auf weitere Sicht um 130 Euro befinden. Das Chance-Risiko-Verhältnis der spekulativen Idee beträgt dann 3,7 zu 1.