Bayer / Monsanto zahlen Strafe!

Die neue Bayer Tochter Monsanto muss eine Geldstrafe von 10,2 Millionen Dollar zahlen. Monsanto hat auf der Hawaiiinsel Maui auf einer Anlage eine verbotene Chemikalie eingesetzt. Ein Händler meinte lapidar: Mit solchen Dingen müsse Bayer nach der katastrophalen Übernahme umgehen lernen. Die Bayer Aktie hinkte am Freitag mit einem leichten Abschlag von 0,2% dem Markt hinterher. Quelle: EUWAX

