Bayer: KAUFEN!!

Zwei positive Analystenkommentare schieben die Bayer-Aktie als Umsatzspitzenreiter in Stuttgart um 2,2% auf 56,85 Euro an. So empfiehlt die Deutsche Bank die Bayer-Aktie bei einem Kursziel von 82 Euro weiterhin zum Kauf. Auch die Analysten von Morgan Stanley stufen Bayer bei einem neuen Kursziel von 82 Euro mit „Overweight“ ein. Sie sehen den Chemie- und Pharmakonzern fundamental unterbewertet. EUWAX

