Bayer: Gute Nachrichten?

Bayer-Aktien wurden zum Wochenschluss in Stuttgart häufig gehandelt und gewannen leicht um 0,1 Prozent und notierten damit bei rund 74 Euro. Am Freitag wurde bekannt, dass die US-Umweltbehörde EPA das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat weiterhin nicht für krebserregend hält. Spekuliert wird derzeit bei den über 42.000 Klagen auch über einen Vergleich in Milliardenhöhe. EUWAX

