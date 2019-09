Bayer - Glyphosat kein Risiko mehr

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer auf “Buy” mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Analyst Michael Leuchten verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf Medienberichte, wonach die Bundesregierung ab 2023 den Einsatz des Unkrautvernichters Glyphosat verbieten will. Am meisten werde Glyphosat aber auf dem amerikanischen Kontinent verwendet, so Leuchten. Dies sorge ihn mehr. Ein EU-weites Verbot würde das operative Ergebnis (Ebitda) von Bayer um weniger als ein Prozent belasten. Wir empfehlen für Anleger den Discounter SR095H der Soc. Generale auf Bayer. Wer es offensiver mag, greift zum Discount-Call MC2GHZ mit 50 Prozent Rendite und einem Cap bei 64.

