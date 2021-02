Bayer: Gelingt jetzt das Break?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Der BAYER Konzern (ISIN DE000BAY0017 WKN BAY001) gehört am heutigen Donnerstag zu den absoluten TopWerten am deutschen Markt. In der Spitze geht es bis zu 5 Prozent nach oben! Aus Sicht der Charttechnik rückt somit jetzt erneut die wichtige 200-Tage Linie (blau im Chart) ins Blickfeld.



Gelingt hier nun das Break (verbunden mit einem neuen Jahreshoch), wäre sofort weiteres Potential auf der Oberseite frei. Übergeordnet befindet sich das Pharmaunternehmen bereits seit mehreren Monaten im Aufwärtstrend! Zur Stunde notiert die Aktie bei 53,98 Euro.





BAYER Tageschart



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.