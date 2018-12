Bayer-Discounter mit 9,8%-Chance oberhalb von 55€

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Seitdem sich die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017) im Mai 2018 vom dreistelligen Kursniveau verabschiedet hatte, ging es mit dem Aktienkurs – nur von einigen kurzen Erholungsphasen unterbrochen – steil nach unten. In den vergangenen Tagen konnte sich die Aktie, die bei der Erstellung dieses Beitrages bei 63,86 Euro notierte, bereits von ihrem am 10.12.18 bei 60,27 Euro erreichten vorläufigen Jahrestiefststand nach oben hin absetzen.

Für Anleger, die sich der Meinung zahlreicher Experten anschließen wollen, die die Aktie mit Kurszielen von bis zu 115 Euro zum Kauf empfehlen, könnte nun ein geeigneter Zeitpunkt für eine Investition in die Aktie gekommen sein. Wer das unbegrenzte Gewinnpotenzial der direkten Aktienveranlagung und die in bevorstehende Dividendenzahlung gegen eine Seitwärtsrendite von fünf bis zehn Prozent eintauschen möchte, könnte einen Blick auf Discount-Zertifikate werfen.

Discount-Zertifikat mit Cap bei 48 Euro

Das Goldman Sachs-Discount-Zertifikat auf die Bayer-Aktie, Cap bei 48 Euro, BV 1, Bewertungstag 19.12.19, ISIN: DE000GM6PJB1, wurde beim Bayer-Aktienkurs von 63,86 Euro mit 45,17 – 45,22 Euro gehandelt. Im Vergleich zum direkten Aktienkauf ist das Zertifikat mit einem Abschlag von 29,18 Prozent zu erhalten. Wenn die Bayer-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps von 48 Euro notiert, dann wird das Zertifikat am 24.12.19 mit dem Höchstbetrag von 48 Euro zurückbezahlt.

Deshalb ermöglicht dieses Zertifikat in einem Jahr bei einem bis zu 24,84-prozentigen Kursrückgang der Aktie einen Ertrag von 6,14 Prozent. Notiert die Bayer-Aktie am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am 19.12.19 festgestellten Schlusskurs der Bayer-Aktie zurückbezahlt.

Discount-Zertifikat mit Cap bei 55 Euro

Wer hingegen mit einem geringeren Kursrisiko der Bayer-Aktie rechnet, könnte ein Discount-Zertifikat mit höherem Cap kaufen. Das Morgan Stanley-Discount-Zertifikat auf die Bayer-Aktie mit Cap bei 55 Euro, BV 1, ISIN: DE000MF84S57, Bewertungstag 20.12.19, wurde beim Bayer-Kurs von 63,86 Euro mit 50,07 – 50,09 Euro taxiert.

Notiert die Bayer-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit 55 Euro zurückbezahlt, was einem Ertrag von 9,80 Prozent entsprechen wird. Bei einem Aktienkurs am Bewertungstag unterhalb des Caps wird auch dieses Zertifikat mit dem am Bewertungstag ermittelten Schlusskurs der Bayer-Aktie zurückbezahlt. Ein Verlust (vor Spesen) wird dann entstehen, wenn die Bayer-Aktie dann unterhalb von 50,09 Euro notiert.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Bayer-Aktien oder von Anlageprodukten auf Bayer-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek