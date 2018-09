Bayer-Discount-Puts mit 14%-Chance bis zum Jahresende

Die Erholungsphasen des nach dem Glyphosat-Urteiles verursachten Einbruch der Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017) waren nur von kurzer Dauer. Nachdem die Aktie von 93 Euro auf 75,50 Euro nachgegeben hatte, erholte sie sich kurzfristig auf 84 Euro, um in weiterer Folge auf bis zu 70 Euro nachzugeben. In den vergangenen Tagen stabilisierte sich der Aktienkurs oberhalb von 70 Euro.

Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass das Erholungspotenzial der Bayer-Aktie, die derzeit bei 72 Euro notiert, derzeit begrenzt sein sollte, die aber auch im Falle eines leichten Kursanstieges positive Rendite erzielen wollen, könnte die Investition in Discount-Puts interessant sein, die auch bei einem stagnierenden oder leicht steigenden Aktienkurs positive Rendite abwerfen werden.

Discount-Put-Optionsschein mit Basispreis bei 88 Euro

Der BNP-Discount-Put auf die Bayer-Aktie mit Basispreis bei 88 Euro, Cap bei 83 Euro, BV 1, Bewertungstag 21.12.18, ISIN: DE000PX1CYD1, wurde beim Bayer-Aktienkurs von 72,00 Euro mit 4,59 – 4,64 Euro gehandelt.

Wenn der Aktienkurs am Bewertungstag unterhalb des Cap von 83 Euro notiert, dann wird der Discount-Put mit der Differenz zwischen dem Basispreis und dem Cap, im vorliegenden Fall mit 5 Euro zurückbezahlt. Somit ermöglicht der Schein in etwas drei Monaten einen Ertrag von 7,75 Prozent, was einer Jahresrendite von 32 Prozent entspricht.

Notiert die Bayer-Aktie am Bewertungstag zwischen dem Basispreis und dem Cap, dann errechnet sich der Rückzahlungsbetrag, indem der am Bewertungstag ermittelte Aktienkurs vom Basispreis subtrahiert wird. Notiert die Bayer-Aktie an diesem Tag beispielsweise bei 83,36 Euro, dann wird der Schein mit seinem aktuellen Kaufkurs von 4,64 Euro zurückbezahlt. Oberhalb von 88 Euro wird der Discount-Put wertlos verfallen.

Discount-Put-Optionsschein mit Basispreis bei 85 Euro

Für Anleger mit der Marktmeinung, dass die Bayer-Aktie in drei Monaten unterhalb von 80 Euro notieren wird, könnte der DZ Bank-Discount-Put mit Basispreis bei 85 Euro, Cap bei 80 Euro, BV 1, Bewertungstag 21.12.18, ISIN: DE000DDG3N76, interessant sein, der unter den geschilderten Marktbedingungen mit 4,33 – 4,38 Euro gehandelt wurde. Dieser Schein wird am Laufzeitende mit 5 Euro zurückbezahlt, wenn der Aktienkurs am Bewertungstag unterhalb des Caps notiert. Deshalb ermöglicht dieser Discount-Put eine Renditechance von 14,16 Prozent (=57 Prozent pro Jahr), wenn sich der Aktienkurs auch am 21.12.18 unterhalb von 80 Euro aufhält.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Bayer-Aktien oder von Hebelprodukten auf Bayer-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek