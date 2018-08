Bayer, Daimler, BASF - kuriose Situation

Kurios: Die Sorgen rund um die Türkei ziehen weiter ihre Kreise, die Lira notiert knapp über dem Rekordtief und dennoch behaupten sich deutsche Aktien recht ordentlich. Ohne Bayer würde der DAX deutlich im Plus notieren. Auf das Konto der Leverkusener 125! Punkte. Über zwölf Prozent Abschlag hat man bei einem DAX-Schwergewicht auch nicht alle Tage. Hier lesen Sie alles zu Bayer. Langfristig sind wir bei Bayer sehr vorsichtig gestimmt. Bei DAX-Titeln wie Daimler und BASF sieht der Wochenauftakt sehr ordentlich aus. Wir empfehlen mutigen Anlegern am Montag Mittag den Einstieg in den DAX bei 13.420 Punkte. Gerne mit dem Turbo-Bull DS2909 oder. Anleger greifen zum Bonusoder Discount-Call. In den kommenden Tagen könnte man öfters hören ” der schwache Euro verleiht dem DAX Auftrieb ”. Zudem gefällt uns unser Lieblingsindikator VDAX mit Ständen über 19 sehr gut.