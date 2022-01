Bayer-Calls mit hohen Chancen bei anhaltender Aufwärtsbewegung

Die in den vergangenen Jahren wegen der Glyphosat-Problematik stark unter Druck geratene Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017) befindet sich seit Anfang Dezember 2021 in einer bemerkenswerten Aufwärtsbewegung. Notierte die Aktie am 6. Dezember 2021 zeitweise unterhalb der Marke von 44 Euro, so wurde sie am 18. Januar 2022 um 20 Prozent höher bei 53 Euro gehandelt. Trotz noch nicht abgeschlossener Gerichtsverfahren in den USA und Klagen im Zusammenhang mit der Monsanto-Übernahme konnte die Aktie die lang anhaltende Schwächeperiode offensichtlich beenden.

Wegen zahlreicher Markteinführungen neuer Medikamente in den USA bekräftigten Experten von JP Morgan Chase mit einem Kursziel von 75 Euro ihre Kaufempfehlung für die Bayer-Aktie. Kann die Bayer-Aktie ihre Aufwärtsbewegung in den nächsten Wochen auf 56 Euro ausweiten, wo sie Ende Mai 2021 notierte, dann wird eine Investition in Long-Hebelprodukte hohe Renditen ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 54 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Bayer-Aktie mit Basispreis bei 54 Euro, Bewertungstag 18.3.22, BV 0,1, ISIN: DE000DV1PG17, wurde beim Aktienkurs von 52,01 Euro mit 0,14 – 0,15 Euro gehandelt.

Kann sich die Bayer-Aktie in spätestens einem Monat auf 56 Euro steigern, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,28 Euro (+87 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 47,972 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Bayer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 47,972 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SH4N0Q8, wurde beim Aktienkurs von 52,01 Euro mit 0,44 – 0,45 Euro gehandelt.

Kann die Bayer-Aktie auf 56 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,80 Euro (+78 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 44,997 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Bayer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 44,997 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PH8L8N2, wurde beim Aktienkurs von 52,01 Euro mit 0,72 – 0,73 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Bayer-Aktie auf 56 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,10 Euro (+51 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Bayer-Aktien oder von Hebelprodukten auf Bayer-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek