Bayer-Calls bei Fortsetzung der Erholung mit 106%-Chance

Laut einer im Commerzbank Newsletter für Selbstentscheider „ideas daily“ veröffentlichten Analyse meldeten sich bei der Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017) in den vergangenen Tagen die Bullen zurück. Hier ein Auszug aus der Analyse:

„Die Bayer-Aktie hatte im April 2015 ein Rekordhoch bei 146,45 EUR markiert und war anschließend in einen Bärenmarkt übergegangen. Nach dem Erreichen eines zyklischen Tiefs im Mai 2016 bei 83,45 EUR startete ein Bullenmarkt, der bis auf ein im Juni 2017 gesehenes Hoch bei 123,90 EUR hinaufführte. Seither befinden sich längerfristig die Bären wieder am Ruder. Im März rutschte das Papier bis auf ein 7-Jahres-Tief bei 54,48 EUR. Die damit verbundene Verletzung des Tiefs aus dem vergangenen Dezember bei 58,34 EUR erwies sich indes nicht als nachhaltig. Stattdessen begann eine Erholungsbewegung, die den Kurs wieder deutlich über dieses Tief beförderte. Im gestrigen Handel überwand die Aktie innerhalb der Stauzone die steigende 20-Tage-Linie bei hohem Handelsvolumen. Damit könnte es nun zeitnah zu einer erneuten Attacke an die Widerstandszone 62,92-63,93 EUR kommen. Dort befinden sich unter anderem das 50%-Retracement der letzten Abwärtswelle vom März-Hoch sowie die fallende 50-Tage-Linie. Darüber würden potenzielle Erholungsziele bei 66,03-67,48 EUR sowie 69,96-70,86 EUR aktiviert. Erst darüber sowie über der Marke von 73,17 EUR würde sich auch das übergeordnete Chartbild aufhellen. Kritisch wäre nun ein Rutsch unter den Support bei 58,34/59,05 EUR zu sehen. In diesem Fall wäre ein erneuter Test des Tiefs bei 54,48 EUR einzuplanen.“

Risikobereite Anleger mit der Markteinschätzung, dass die Aktie ihre Erholung auf 66 Euro ausweiten wird, könnten einen Blick auf Long-Hebelprodukte werfen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 60 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Bayer-Aktie mit Basispreis bei 60 Euro, Bewertungstag 17.7.19, BV 0,1, ISIN: DE000HX9A2K7, wurde beim Aktienkurs 62,05 Euro mit 0,42 – 0,43 Euro gehandelt.

Setzt die Bayer-Aktie im nächsten Monat ihre Aufwärtsbewegung auf 66 Euro fort, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,65 Euro (+51 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 58,79 Euro

Der Commerzbank-Open End Turbo-Call auf die Bayer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 58,79 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000CU8W9A5, wurde beim Aktienkurs von 62,05 Euro mit 0,34 – 0,35 Euro taxiert.

Gelingt der Bayer-Aktie in den nächsten Wochen der Anstieg auf die Marke von 66 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,72 Euro (+106 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Bayer-Aktien oder von Hebelprodukten auf Bayer-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek