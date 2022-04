Bayer-Calls mit 98%-Chance bei Kursanstieg auf 70 Euro

Mit einem Kursanstieg von 27 Prozent innerhalb des vergangenen Monats belegt die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017) hinter der Deutsche Bank-Aktie den zweiten Platz in den Top/Flop-Listen aller DAX-Werte. Die Veröffentlichung der positiven Ergebnisse der ersten Phase-2b-Studie zur Sicherheit von Asundexian bei Patienten mit Vorhofflimmern beflügelte den Aktienkurs am 4.4.22 auf ein neues Jahreshoch bei 65,24 Euro.

Nach diesen positiven Unternehmensnachrichten bekräftigten Experten in ihren neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 90 Euro ihre Kaufempfehlungen für die Bayer-Aktie. Kann die Bayer-Aktie ihre kontinuierliche Aufwärtsbewegung in den nächsten Wochen zumindest auf 70 Euro fortsetzen, dann wird eine Investition in Long-Hebelprodukte hohe Renditen ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 67 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Bayer-Aktie mit Basispreis bei 67 Euro, Bewertungstag 15.6.22, BV 0,1, ISIN: DE000HB50LS2, wurde beim Aktienkurs von 65,17 Euro mit 0,24 – 0,25 Euro gehandelt.

Kann sich die Bayer-Aktie in spätestens einem Monat auf 70 Euro steigern, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,44 Euro (+76 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 61,015 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Bayer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 61,015 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UH925X8, wurde beim Aktienkurs von 65,17 Euro mit 0,44 – 0,45 Euro gehandelt.

Kann die Bayer-Aktie auf 70 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,89 Euro (+98 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 58,50 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Bayer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 58,50 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MD35KH4, wurde beim Aktienkurs von 65,17 Euro mit 0,70 – 0,71 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Bayer-Aktie auf 70 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,15 Euro (+62 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Bayer-Aktien oder von Hebelprodukten auf Bayer-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Finanztrends Video zu Bayer



mehr >

Walter Kozubek