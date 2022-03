Bayer-Calls mit 62% Chance bei Erreichen des Jahreshochs

Die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017), die zwischen dem 6.12.21 bis zum 10.2.22 von 44 Euro auf bis zu 55 Euro zulegen konnte, trat nach dieser starken Aufwärtsbewegung in eine volatile Seitwärtsbewegung ein. Nachdem sie am 14.3.22 bei 56,74 ein Tageshoch erreichte, startet sie am 15.3.22 im Gleichklang mit dem Gesamtmarkt schwächer in den Handel.

Obwohl die massiv gestiegenen Energiepreise den Chemiesektor belasten werden, bekräftigten die Experten der UBS in einer neuen Analyse mit einem Kursziel von 90 Euro ihre Kaufempfehlung für die Bayer-Aktie. Kann sich die Aktie, die bei der Erstellung dieses 54,67 Euro notierte, in den nächsten Wochen zumindest wieder das 12-Monatshoch bei 57,73 Euro ansteuern, dann wird eine Investition in Long-Hebelprodukte hohe Renditen ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 55 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Bayer-Aktie mit Basispreis bei 55 Euro, Bewertungstag 17.6.22, BV 0,1, ISIN: DE000MA3N6R2, wurde beim Aktienkurs von 54,67 Euro mit 0,34 – 0,35 Euro gehandelt.

Kann sich die Bayer-Aktie in spätestens einem Monat auf 57,73 Euro steigern, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,48 Euro (+37 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 51,407 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Bayer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 51,407 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SH33T50, wurde beim Aktienkurs von 54,67 Euro mit 0,38 – 0,39 Euro gehandelt.

Kann die Bayer-Aktie auf 57,73 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,63 Euro (+62 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 47,817 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Bayer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 47,817 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DV8M751, wurde beim Aktienkurs von 54,67 Euro mit 0,71 – 0,72 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Bayer-Aktie auf 57,73 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,99 Euro (+38 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Bayer-Aktien oder von Hebelprodukten auf Bayer-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek