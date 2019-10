Bayer-Calls mit 125%-Chance bei Kursanstieg auf 70€

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Laut Analyse von www.godmode-trader.de bildete die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017) nach dem Tief bei 52,02 Euro im Juni 2019 eine inverse SKS-Formation aus, die am 8.8.19 mit einem Ausbruch über die Nackenlinie vollendet wurde. Nach dem Anstieg auf 70,04 Euro ging es mit dem Aktienkurs wieder abwärts. Nach einem kurzen Rutsch unter die Nackenlinie konnte sich der Aktienkurs rasch wieder erholen. In den nächsten Tagen könnte der Aktienkurs aus charttechnischer Sicht Steigerungspotenzial auf 70,04 Euro aufbauen, das sich in weiterer Folge auf bis zu 74 Euro ausweiten könnte. Unterhalb von 63,10 Euro wird sich die charttechnische Situation allerdings wieder verschlechtern.

Kann die Bayer-Aktie, die derzeit bei 65,79 Euro gehandelt wird, in den nächsten Tagen auf 70,04 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte für hohe Renditen sorgen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 65 Euro

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die Bayer-Aktie mit Basispreis bei 65 Euro, Bewertungstag 20.12.19, BV 0,1, ISIN: DE000GB329G2, wurde beim Aktienkurs von 65,79 Euro mit 0,425 - 0,430 Euro gehandelt.

Wenn sich der Kurs der Bayer-Aktie innerhalb der kommenden zwei Wochen auf 70,04 Euro steigert, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,65 Euro (+47 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 62,8246 Euro

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Call auf die Bayer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 62,8246 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000JM2FLR0, wurde beim Aktienkurs von 65,79 Euro mit 0,31 – 0,32 Euro taxiert.

Kann sich die Bayer-Aktie in den nächsten Wochen auf 70,04 Euro erhöhen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,72 Euro (+125 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 60,1168 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Bayer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 60,1168 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MC3Y908, wurde beim Aktienkurs von 65,79 Euro mit 0,60 – 0,61Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Bayer-Aktie auf 70,04 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,99 Euro (+62 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Bayer-Aktien oder von Hebelprodukten auf Bayer-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek