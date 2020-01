Bayer-Calls mit 116%-Chance bei Kursanstieg auf 80€

Gerüchte um eine Lösung der Glyphosat-Problematik in den USA und die Erweiterung der strategischen Partnerschaft im Bereich Frauengesundheit zwischen dem Biotechnologieunternehmen Evotec und Bayer wirkten sich in den vergangenen Tagen positiv auf den Kursverlauf der Bayer-Aktie Aktie (ISIN: DE000BAY0017) aus. Verzeichnete die Bayer-Aktie noch am 6.1.20 bei 70,35 Euro einen Tagestiefststand, so wurde sie im frühen Handel des 9.1.20 um 7,10 Prozent höher bei bis zu 75,35 Euro gehandelt.

Kann die Aktie, die in den jüngsten Expertenanalysen mit bis zu 90 Euro (Bernstein Research) zum empfohlen wurde, ihren aktuellen Höhenflug in den nächsten Wochen zumindest auf 80 Euro fortsetzen, dann können risikobereite Anleger mit Long-Hebelprodukte hohe Renditen erzielen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 75 Euro

Der J.P.Morgan-Call-Optionsschein auf die Bayer-Aktie mit Basispreis bei 75 Euro, Bewertungstag 20.3.20, BV 0,1, ISIN: DE000JM3MCY9, wurde beim Aktienkurs von 75,25 Euro mit 0,40 - 0,41 Euro gehandelt.

Wenn sich der Kurs der Bayer-Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 80 Euro steigert, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,62 Euro (+51 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 71,94 Euro

Der Commerzbank-Open End Turbo-Call auf die Bayer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 71,94 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000CL0YJ82, wurde beim Aktienkurs von 75,25 Euro mit 0,36 – 0,37 Euro taxiert.

Kann die Bayer-Aktie auf 80 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,80 Euro (+116 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 70,029 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Bayer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 70,029 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HZ5F2T2, wurde beim Aktienkurs von 75,25 Euro mit 0,54 – 0,55 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Bayer-Aktie auf 80 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,99 Euro (+80 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Bayer-Aktien oder von Hebelprodukten auf Bayer-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek