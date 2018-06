Bayer-Calls mit 109%-Chance bei Kursanstieg auf 110€

Genau vor einer Woche, am 28.5.18, wurde hier ein Szenario erstellt, wie sich ein Kursanstieg der Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017) auf 109 Euro mit Long-Hebelprodukten optimieren ließe. Damals notierte die Aktie bei 101,70 Euro. Mittlerweile befindet sich die Aktie, die aktuell bei 104,08 Euro notiert, bereits auf einem guten Weg, um dieses Kursziel zu erreichen. Die im Szenario präsentierten Long-Hebelprodukte befinden sich bereits mit bis zu 54 Prozent im Plus.

Nach der Bekanntgabe, dass die Monsanto-Übernahme nun in Kürze finalisiert wird und die notwendigen Kapitalmaßnahmen im Rahmen der Analystenerwartungen liegen werden, legte der Aktienkurs im frühen Handel des 4.6.18 zeitweise um bis zu 1,23 Prozent zu, konnte diesen Kursanstieg aber nicht ganz beibehalten. Wer sich den neuesten Expertenanalysen anschließen möchte, in denen die Bayer-Aktie mit Kurszielen von bis zu 130 Euro zum Kauf empfohlen wird, könnte die neuerliche Veranlagung in Long-Hebelprodukte ins Auge fassen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 106 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Bayer-Aktie mit Basispreis bei 106 Euro, Bewertungstag 18.7.18, BV 0,1, ISIN: DE000HX241U3, wurde beim Aktienkurs von 104,08 Euro mit 0,20 - 0,21 Euro gehandelt.

Wenn die bayer-Aktie innerhalb des nächsten Monats um 6 Prozent auf 110 Euro ansteigen kann, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,44 Euro (+109 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 99,00 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Bayer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 99,00 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MF5ZVX2, wurde beim Aktienkurs von 104,08 Euro mit 0,53 – 0,54 Euro taxiert.

Kann die Bayer-Aktie in den nächsten Wochen auf 110 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 1,10 Euro (+103 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 96,7667 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Bayer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 96,7667 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DD675F1, wurde beim Aktienkurs von 104,08 Euro mit 0,73 – 0,74 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Bayer-Aktie auf 110 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,32 Euro (+78 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Bayer-Aktien oder von Hebelprodukten auf Bayer-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek