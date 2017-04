Bayer-Bonus-Zertifikate mit 8,6%-Chance und 30% Schutz

Der absolute Mehrwert von Anlage-Zertifikaten im Vergleich zum direkten Aktieninvestment besteht darin, dass sie auch im Falle einer Seitwärtsbewegung oder einer schwächeren Kursentwicklung der Aktie positive Erträge ermöglichen. In Kombination mit einer Aktie, der man in den nächsten Monaten einen stabilen Kursverlauf zutraut, können beispielsweise Bonus-Zertifikate durchaus behilflich sein, die Rendite eines Depots deutlich zu verbessern.

Auf beliebte Basiswerte, wie die Bayer-Aktie, ISIN: DE000BAY0017, einer ist, steht Anlegern eine Vielzahl von Bonus-Zertifikaten für eine Veranlagung zur Verfügung. Mit den nachfolgend präsentierten Capped-Bonus-Zertifikaten können Anleger in etwas mehr als einem Jahr mit hohen Sicherheitspuffern hohe Erträge erwirtschaften. Im Gegensatz zum Aktieninvestor verzichten Zertifikateanleger auf Dividenden und unbegrenztes Gewinnpotenzial und akzeptieren das Bonitätsrisiko des Emittenten.

Bonus-Zertifikat mit Barriere bei 72 Euro

Das Goldman Sachs-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Bayer-Aktie mit der Barriere bei 72 Euro, Bonuslevel und Cap bei 120 Euro, BV 1, ISIN: DE000GD2GEN6, Bewertungstag 15.6.18, wurde beim Bayer-Kurs von 108,45 Euro mit 113,36 – 113,46 Euro gehandelt.

Wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals die Barriere berührt oder unterschreitet, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 120 Euro zurückbezahlt. Deshalb ermöglicht dieses Zertifikat in den nächsten 14 Monaten bei einem bis zu 33-prozentigen Kursrückgang einen Ertrag von 5,76 Prozent (=4,98 Prozent pro Jahr). Berührt der Aktienkurs bis zum Bewertungstag die Barriere, dann wird das Zertifikat am 20.6.18 mit dem am 15.6.18 ermittelten Schlusskurs der Bayer-Aktie, maximal mit 120 Euro, zurückbezahlt.

Bonus-Zertifikat mit Barriere bei 76 Euro

Greift man hingegen auf ein Zertifikat mit geringerem Sicherheitspuffer, dann lassen sich die Renditechancen deutlich erhöhen. Das Commerzbank-Bonus-Zertifikat auf die Bayer-Aktie mit der Barriere bei 76 Euro, Bonus-Level und Cap bei 119 Euro, BV 1, Bewertungstag 13.6.18, ISIN: DE000CE6ZXH2, wurde beim Aktienkurs von 108,45 Euro mit 109,57 – 109,58 Euro taxiert werden.

Verbleibt der Bayer-Kurs bis zum Bewertungstag oberhalb der in 30 Prozent entfernt liegenden Barriere, dann wird das Zertifikat am Laufzeitende mit 119 Euro zurückbezahlt, was einem Ertrag von 8,59 Prozent (=7,43 Prozent pro Jahr) entspricht. Berührt der Aktienkurs bis zum Bewertungstag die Barriere, dann wird das Zertifikat mittels der Lieferung einer Bayer-Aktie je Zertifikat getilgt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Bayer-Aktien oder von Anlageprodukten auf Bayer-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek