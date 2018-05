Bayer, BMW, Apple – neue Möglichkeiten

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

In unserer Kategorie “NoFee” präsentieren wir jede Woche Aktionen und Angebote, bei denen Anleger die Handelsgebühr komplett sparen oder deutlich günstiger an eine Aktie oder ein Zertifikat kommen. Ab sofort ergänzt der Emittent HSBC mit der Börse gettex das Angebot. Über gettex lässt sich nun Maklercourtage und Börsenentgelt beim Handel von HSBC-Produkten sparen. Dies gilt beispielsweise für den BMW-Capped-Bonus, den Apple Discounteroder den Bonusauf Bayer.

Wir stellen die Pressemitteilung vor:

Zweiter Market Maker auf gettex: HSBC Deutschland handelt mehr als 70.000 derivative Wertpapiere

Investoren können ab sofort mehr als 70.000 Anlage- und Hebelprodukte direkt vom Emittenten HSBC Trinkaus & Burkhardt („HSBC Deutschland“) AG über gettex handeln. HSBC Deutschland tritt dabei selbst als Market Maker auf. Von den daraus resultierenden Kostenersparnissen profitieren Anleger und Investoren unmittelbar, da auf gettex weder Maklercourtage noch Börsenentgelt anfallen. Das bedeutet Konditionen wie im außerbörslichen Handel bei voller öffentlich-rechtlicher Aufsicht.

„Die Anbindung an gettex bringt unseren Kunden und unserem Haus Vorteile“, so Mark Cringle, Managing Director, Head of Equity Derivatives Group, HSBC Deutschland. „Denn gettex verbindet wesentliche Vorzüge des außerbörslichen Handels, wie den schnellen Direkthandel zu attraktiven Konditionen, mit dem Anlegerschutz einer öffentlich-rechtlichen Börse“, so Cringle weiter. „Dieser Mehrwert von gettex ist ein weiterer Baustein in unserem Serviceangebot für Anleger und Trader und sollte auch uns als Emittenten neue Wachstumspotenziale bieten“, fährt Cringle fort.

„Mit HSBC Deutschland kommt ein etablierter, innovativer Emittent als Market Maker auf gettex hinzu. Unsere angeschlossenen Banken freuen sich schon auf das erweiterte Angebot von nun über 200.000 derivativen Werpapieren der Emittenten HSBC und HVB onemarkets. Viele Institute wollen gettex für den Zertifikatehandel noch stärker in den Fokus ihrer Kunden rücken“, so Dr. Robert Ertl, Vorstand der Bayerischen Börse AG. „Ebenso sehen wir ein verstärktes Interesse, sich an gettex anzubinden, um von unserem kostengünstigen, leistungsstarken und regelkonformen Angebot aus Market-Making durch die Emittenten plus Börse profitieren zu können“, so Ertl weiter. „Das einheitliche Regelwerk einer Börse schafft Fairness für alle Marktteilnehmer – im Handel mit Zeritifikaten ist dies essentiell“, so Ertl abschließend. Denn für den Emittenten bietet gettex zusätzlich den Vorteil, dass die Börse alle aktuell geltenden regulatorischen Pflichten erfüllt

