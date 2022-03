Bayer – Die Aktie zeigt relative Stärke – attraktive Einstiegsmöglichkeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Pullback Trading-Strategie



Symbol: BAYN ISIN: DE000BAY0017



Rückblick: Bayer hat sich mit der Übernahme von Monsanto die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten ins Haus geholt. Nach ihrem tiefen Fall schaffte es das Bayer-Papier, sich wieder nach oben zu kämpfen. Trotz des schwachen Gesamtmarktes legte die Aktie einen guten Start ins neue Börsenjahr hin und zeigt in einem schwachen Gesamtmarktumfeld immer wieder relative Stärke.

Meinung: Bayer hat sich mit dem US-Saatgutherstellers Monsanto ein schwer kalkulierbares Risiko in Bezug auf die Rechtsstreitigkeiten im Glyphosat-Skandal mit einverleibt. Spätestens wenn das leidige Glyphosat-Thema abgelegt werden kann, dürfte das Bayer-Papier wieder durchstarten. Charttechnisch hat sich das Bild hingegen aufgeklart. Die Aktie befindet sich über dem EMA-20 und EMA-50. Heute sahen wir ein stark bullisches Signal. Ein Rücksetzer in den Bereich des EMA-20 würde eine gute Einstiegsgelegenheit in das Papier darstellen. Unter den EMA-50 sollte es aber nicht mehr gehen, denn dann wäre mit deutlich tieferen Kursen zu rechnen.

Chart vom 02.03.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 53.77 EUR



Setup: Wenn die Aktie einen Pullback in den Bereich des EMA-20 zeigt, und danach wieder nach oben dreht, bietet sich der Aufbau einer Long-Position an. Den Stopp-Loss könnte man nach der Tradeeröffnung unter dem letzten Pivot-Tief, unter den EMA-50 setzen.

Meine Meinung zu Bayer ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in BAYN



