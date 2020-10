Bayer – Aktie rutscht auf 9-Jahres-Tief

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

hatte sich gerade erst vom Glyphosat-Debakel in den USA angefangen zu erholen, schon steht die nächst Hiobsbotschaft an. Zeitgleich ist das Papier nun auf ein frisches 9-Jahres-Tief zurückgefallen und könnte weiter durchgereicht werden.

Binnen Zwei-Tages-Sicht hat Bayer nachrichtenbedingt rund 17,50 Prozent an Wert eingebüßt und sich in den Bereich der bisherigen Jahrestiefs aus Mitte März abwärts begeben. Bereits im gestrigen Handel ging es kräftig runter. Zum Wochenende hin nun ein neues Jahrestief. Auslöser hierfür war ein gesenkter Ausblick für dieses Jahr. Besonders in der Agrarbranche hätten sich in der Corona-Krise die Wachstumserwartungen deutlich reduziert, hieß es. Diese Situation werde sich voraussichtlich in nächster Zeit nicht ändern. Die direkten Auswirkungen der Pandemie würden hier tief greifender sein, als zunächst erwartet. Die Quittung folgte prompt.

Wochenschlusskurs entscheidend

Sollte sich die Schwäche in der Bayer-Aktie weiter fortsetzen und mindestens ein Wochenschlusskurs unterhalb von 44,85 Euro erreicht werden, könnte dies mittelfristige Auswirkungen auf den Kursverlauf des Wertpapiers nehmen und weitere Abschläge auf die breite Horizontalunterstützung aus den Jahren 2009/2011 um 35,30 Euro bedeuten. Das werden allerdings erst noch die nächsten Wochen zeigen müssen. Bis dahin dürfte es ohnehin sehr volatil in dem Wertpapier zugehen, Anstiegschancen werden der Bayer-Aktie an 50,00 Euro zugetraut, höhere Gewinne als das Niveau von rund 52,00 Euro dürften allerdings nicht erzielt werden.

Widerstände: 44,86; 46,59; 49,88; 51,32; 53,05; 54,70 Euro

Unterstützungen: 43,87; 42,38; 41,84; 38,82; 37,38; 36,78 Euro

Betrachtungszeitraum: 28. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE000BAY0017

