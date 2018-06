Bayer-Aktie prallt erneut an der 200-Tage-Linie ab - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer AG unter die Lupe.



Nachdem der Leverkusener Konzern vor kurzem die finale Genehmigung aus den USA für die Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto erhalten habe, befinde sich der Deal nun auf der Zielgeraden. Einige Aufgaben stünden noch an, der Großteil sei allerdings mittlerweile unter Dach und Fach. Am Montag habe nun auch die mexikanische Wettbewerbsbehörde der Transaktion unter Auflagen zugestimmt.



Die Bayer-Aktie sei indes erneut an der 200-Tage-Linie im Bereich von 105 Euro abgeprallt. Nicht zuletzt aus charttechnischer Sicht gibt es derzeit bessere Alternativen im DAX, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.06.2018)









Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link