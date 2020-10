Bayer Aktie: Wichtige Weichenstellung!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Bayer auf Shopping-Tour: Wie der Agrar- und Pharmakonzern am Montag bekannt gab, werde man die US-BioTech-Firma Asklepios BioPharmaceutical (AskBio) übernehmen. Kostenpunkt: insgesamt bis zu 4 Mrd. Dollar.

Die Leverkusener wollen damit verstärkt in das lukrative Geschäft mit Gentherapien einsteigen. Für den Deal lässt Bayer zunächst 2 Mrd. Dollar springen. Im Kaufvertrag enthalten sind zudem bis zu 2 Mrd. Dollar an erfolgsabhängigen Meilensteinzahlungen. Etwa 75 Prozent jener Zahlungen werden nach Angaben von Bayer wahrscheinlich während der kommenden 5 Jahre fällig.

AskBio forciert derzeit interessante klinische Studien rund um Parkinson, Herzinsuffizienz und die seltene Erbkrankheit Morbus Pompe. Die Studien sind noch in einer frühen Phase.

Der Konzern rechnet mit einem Abschluss der Übernahme noch im laufenden Quartal. „Diese Akquisition bringt den Aufbau unseres Zell- und Gentherapiebereichs wesentlich voran“, so Bayer-Boss Werner Baumann. Damit ergänze man den 2019 erfolgten Zukauf der US-BioTech-Firma Blue Rock Therapeutics.

Der Dax-Konzern will mit dem Kauf sämtliche Rechte am Gentherapie-Portfolio von AskBio übernehmen. Um die Unternehmenskultur zu wahren, soll AskBio selbst aber als eigenständige Firma unter dem Dach der Leverkusener weitergeführt werden, betonte Bayer.

Zur Einordnung: Bayer muss derzeit alle Hebel in Bewegung setzen, um das eigene Pharma-Geschäft möglichst zügig zu stärken. Probleme bereiten dem Konzern vor allem auslaufende Patente diverser Kassenschlager. Darunter der Gerinnungshemmer „Xarelto“, dessen Originallizenz Mitte des Jahrzehnts ausläuft. Dann drohen Bayer durch billigere Konkurrenzprodukte erhebliche Umsatzeinbrüche.

Die Anleger reagierten am Montag positiv auf die Meldung aus Leverkusen. Die Aktie verzeichnete in einem schwachen Marktumfeld zur Mittagszeit ein Plus von 1,3 Prozent auf 42,97 Euro (Stand: 12:00 Uhr).

from

Finanztrends by Marco Schnepf

