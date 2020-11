Bayer Aktie: Was ist jetzt zu tun?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Ein schwacher Ausblick hat die ohnehin angeschlagene Bayer-Aktie Anfang Oktober weiter unter Druck gesetzt und zu einer abwärts gerichteten Kurslücke geführt. Wegen der Corona-Pandemie rechnet der Vorstand auch im kommenden Jahr mit einem herausfordernden Marktumfeld und dämpfte damit die Hoffnungen auf eine baldige Erholung. Nach massiven Verlusten wurde Ende Oktober ein neues Mehrjahrestief bei 39,91 Euro markiert. Seitdem läuft eine Erholungsbewegung, die durch die vielversprechenden Studiendaten und die Aussicht auf eine baldige Impfstoffzulassung neuen Zündstoff erhalten hat.

Weiter als bis auf 49,18 Euro vermochten die Anleger den Kurs bislang aber nicht ansteigen zu lassen. Hier befindet sich die Unterkante der Oktober-Kurslücke (Gap down). Zurzeit mangelt es in diesem Bereich an Anschlusskäufen. Damit sich das Chartbild aufhellt, ist es aber unerlässlich, dass die Kurslücke auch wieder geschlossen wird. Auf der Oberseite reicht sie bis 54,10 Euro. Probleme bereitet den Anlegern dabei auch die 50-Tage-Linie (EMA50), die momentan bei 47,75 Euro verläuft und die Aufwärtsavancen zuletzt zum Erliegen gebracht hat.

Zuspruch erfährt die Aktie von den fundamental orientierten Analysten, die den fairen Wert im Durchschnitt bei 68,20 Euro sehen. Auf Basis des aktuellen Kursniveaus würde sich damit ein Aufwärtspotenzial von fast 43 Prozent ergeben. Momentan beschäftigen sich 16 Analysten mit der Aktie, von denen 11 für Buy und 5 für Hold plädieren. Verkaufsempfehlungen liegen keine vor.





